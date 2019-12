Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson llega a Netflix

Adam Driver y Scarlett Johansson hacen su arribo a Netflix con la película Historia de un matrimonio (Marriage Story).

La cinta, narra la historia de “Nicole” (Scarlett Johansson), una actriz que dejó una prometedora carrera de cine comercial por trabajar en la compañía teatral de su esposo “Charlie” (Adam Driver), un productor en pleno auge. La buena relación de la pareja se romperá por completo con la interferencia de abogados y tribunales para terminar una vida en común llena de heridas abiertas.

El guión, la dirección de Noah Baumbach, la partitura musical y la actuación de los protagonistas de Historia de un matrimonio, recibieron elogios de la crítica, siendo calificada con un promedio de 9.01 sobre 10.

Además de Driver y Johansson, en el reparto también figuran Laura Dern (Big Little Lies, Una vida a lo grande), Merritt Wever (Big Little Lies, The Walking Dead) y Andy Robertson (Juliet, Naked, The Americans).