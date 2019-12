Pondrán un 'hasta aquí' ante amenazas

El Sindicato al que pertenecen los 550 docentes del Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) exige poner un "hasta aquí" ante las amenazas que algunos alumnos e incluso los padres de familia han estado realizando a los maestros.

"Vemos que la intención es intimidar a los docentes, queremos que se realice una investigación a fondo que permita deslindar responsabilidades. Hace unas semanas se registró el homicidio de una maestra. Estas no son bromas y no es la primera vez que amenazan a los docentes, pero eso sí, nunca se habían atrevido a mandar este tipo de recados ya con una bala, y lo bueno es que sí hubo un detenido", dijo Sergio Coronado Barbosa, secretario general del Comité de la Delegación D-V-15 de la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al que están agremiados los maestros del ITL.

Como informó El Siglo de Torreón, la mañana de este viernes las autoridades de las diversas corporaciones de seguridad reaccionaron luego de que un hombre dejara a las puertas del Instituto Tecnológico de La Laguna un sobre que en el interior contenía una carta con amenazas y una bala dirigidos a una maestra de este plantel, solicitándole que no repruebe a ninguno de los alumnos de dos grupos, ya que de lo contrario habría represalias en su contra y hacia su familia.

Coronado Barbosa dijo que se reunirá el próximo lunes con el director del ITL, José Luis Zapata Dávila, para abordar este tema.

"Queremos ya que se tomen otras medidas, poner un hasta aquí, creemos que se puede promover una expulsión, pero eso es lo que vamos a platicar con el director para ver cómo lo resolvemos", dijo el dirigente sindical.

Aseguró que es necesario que se llegue hasta las últimas consecuencias y también pidió garantías para que los maestros puedan cumplir adecuadamente con su encomienda.

"Tenemos quejas porque ya no nada más los alumnos sino incluso los padres de familia vienen a amenazar a los maestros porque quieren que sus hijos pasen a fuerza cuando su aprovechamiento escolar no es el adecuado y esto no debe ser así, si son estudiantes que hagan lo que deben", dijo el dirigente sindical, Sergio Coronado Barbosa.

El ITL forma parte del Tecnológico Nacional de México, que a su vez tiene la facultad de establecer y regular los procedimientos de selección, ingreso, trayectoria de los estudiantes de los institutos, unidades y centros que de él dependen, pero también el egreso de ellos.

El Manual de Organización General del Tecnológico Nacional de México, publicado hace un año en el Diario Oficial de la Federación, establece que el ITL está obligado a establecer un sistema de evaluación de la calidad de los servicios que incluya la evaluación del aprendizaje de los alumnos, del personal docente, de los planes y programas de estudio, así como de la infraestructura educativa además de expedir certificados, títulos y grados, otorgar constancias y diplomas solo "a las personas que hayan concluido estudios conforme a los planes y programas de estudio y las normas que al efecto se determinen para la educación superior tecnológica que impartan los institutos, unidades y centros".

Sin postura