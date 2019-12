Detiene Fiscalía de Coahuila pago de accidente

Fue el pasado 16 de noviembre, cuando un agente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila impactó su camioneta contra un taxi en la carretera Torreón-Matamoros, accidente que fue informado por el Siglo de Torreón, y ante el cual tanto el conductor del auto como la mujer que lo acompañaba, resultaron con gravemente heridos, y ambos fueron trasladados hacía su atención médica.

A tres semanas de dicho percance, del cual el conductor del taxi, José Luciano, de 53 años de edad, resultó en un coma del que despertó a finales del mes de noviembre, la fiscalía ha detenido el pago de los gastos médicos que se han generado, según informó Montse Estrada, hija del afectado.

Detalló que desde hace una semana la Fiscalía decidió detener los pagos, ante el argumento de que ya había sido mucho el tiempo de hospitalización, dejando a la fecha un adeudo de 543 mil pesos en el nosocomio donde se le atiende al señor José.

Además, mencionó Montse, después de las revisiones médicas realizadas al despertar del coma, se ubicó un coágulo en la cadera, misma que requiere de intervención quirúrgica inmediata, ya que de no ser así podría ocasionar una embolia.

"Yo estoy al pendiente de mi papá y de lo que se genere con él en las cuestiones médicas, el hospital nos informó que se han parado los pagos, al pedir yo el estado de cuenta observo que desde hace una semana no se ha pagado, y la fiscalía señala que porque ya fue mucho el tiempo de hospitalización, sin embargo mi papá acaba de despertar a mediados de la semana pasada, aún se encuentra en supervisión médica porque están viendo como avanza, revisando que no hayan quedado secuelas del coma, el golpe fue muy fuerte, han resultado otras consecuencias del mismo, según lo informado por los médicos se le generó un coágulo en la cadera el cual requiere de intervención inmediata para que no surja una embolia, pero no lo pueden operar porque no se ha pagado la cuenta", puntualizó.

Ante la situación de adeudo, externó, el hospital maneja que podría haber un traslado, sin embargo por su condición médica, dijo, este no es viable, por lo que las atenciones y días de hospitalización siguen corriendo, "y son pagos de los cuales la fiscalía se tiene que hacer responsable porque fue su agente el que generó todo esto", subrayó