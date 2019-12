Buscan sancionar a dueños irresponsables de mascotas en Torreón

La Dirección de Salud Municipal de Torreón planteó la intención de endurecer las acciones de sanción a los dueños de perros que sin ser callejeros andan libres y cuando provocan algún incidente o causan daños y lesiones por mordedura, además de hacerse los ofendidos retan a la misma autoridad cuando intenta asegurarlos. Lo anterior durante la Comisión de Salud celebrada este viernes.

"Pero que previamente se difunda la cultura de responsabilidad", demandó la regidora priísta Isis Cepeda Villarreal al pronunciarse por iniciar el proceso para actualizar los reglamentos a través de la elaboración de un proyecto de reforma, que inicie desde la comisión de Salud a cargo de la edil morenista María Elena Mireles Acosta y luego pase por Gobernación para su impulso en ley.

El tema se abordó luego de que en el informe, correspondiente al mes de noviembre por parte del director de Salud Municipal, Manuel Acuña Cepeda, destacó el avance que ya se tiene en el tatuado de identificación de los canes con dueño, además de su esterilización a bajo costo en programas permanentes a través de brigadas y eventos como el Paseo Colón, en colaboración con organizaciones de médicos veterinarios a un bajo costo.

El protocolo, dijo, es que aquellos perros asegurados en situación de calle son sometidos a resguardo por 72 horas, se les busca adopción luego de esterilizarlos, aunque las disposiciones son más duras y dicen que si no son reclamados se les "duerma" e incinere, pero se está tratando de evitarlo en lo posible.

Se informó que está analizándose el reglamento para presentar algún tipo de cápsulas a elaborar por parte de Comunicación Social, enterándolos de que existen sanciones y serán aplicables en cualquier momento para que respondan por algo que les pertenece, en este caso las mascotas, pues más que existir un "perro callejero" hay una irresponsabilidad por parte de ciudadanos que los dejan libres con diversas consecuencias, las cuales van más allá de una agresión ya que su "imprudencia" los convierte en riesgo potencial de un percance con ciclistas, motociclistas y conductores que por no arrollarlos o ser sorprendidos por su paso intempestivo realizan virajes a veces mortales.

Acuña Cepeda fue más allá al recordar que existe un reglamento provisto de sanciones hasta ahora no mencionadas públicamente y que van de los 2 mil a los 800 mil pesos, según el caso o falta que cometa; y que observa desde el no traer al perro con correa, no cuidar la producción de heces fecales, no desparasitarlo, tenerlo en lugares no propicios para su ambiente de desarrollo y cuidado que influye en situaciones sicológicas que los afectan y los hacen bravos.

Abundan los casos de perros encadenados o encerrados en áreas menores a los dos metros, que puede ser señalado ya no sólo a través de una queja ciudadana, porque cuando se interviene hay malestar porque le dicen que no tienen por qué meterse. Son muchos candados que se tienen que eliminar.