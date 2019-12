Pandora se adelanta a la Navidad en Nueva York

El grupo Pandora, integrado por Mayte, Isabel y Fernanda, forma parte de los famosos que participaron en el disco y grabación del programa de televisión Nuestra Navidad, producido en Nueva York.

Mayte Lascuráin platicó acerca de cómo se integraron a este proyecto que incluye colaboraciones con Carlos Rivera, Yuri, Reik y Natalia Jiménez, entre otros.

"Fue una experiencia increíble haber convivido con tantos artistas". Destacó el dueto que hicieron con Yuri, con quien interpretaron el tema Campana sobre campana y una nueva versión de Los peces en el río, "una clásica de nuestro repertorio".

La integrante del trío aseguró que en el disco entonan todos juntos una canción del grupo Mecano que se llama Un año más, "lo que significó un reto, desde integrar las voces, determinar qué cantaba cada quién; es decir, fue una experiencia formidable".

La grabación del video, comentó Mayte, "se hizo en el Rockefeller Center, en Manhattan, lo que le imprimió un ambiente por demás entrañable. Me parece que el producto final le gustará mucho a la gente, porque hay un gran profesionalismo detrás de la producción".

Para Mayte, las fechas navideñas y de fin de año son muy especiales: "La Navidad me pone en un estado de ánimo diferente. Es una época en la que puedo demostrarle a la gente que la quiero. Soy de las que todavía manda tarjetas de Navidad físicas, por correo tradicional".

La cantante mencionó que luego de algunos años, después de la muerte de sus papás y de su divorcio, no tenía ánimo de festejar. "Después de un salto cuántico, me di cuenta de que en realidad no es un festejo para mí. Es el cumpleaños de Jesús y eso es lo que perdura en mi corazón", enfatizó.