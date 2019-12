Javier Aguirre, consciente de la urgencia de puntos

Consciente de que la urgencia por sumar puntos está presente en el Leganés para tratar de salir de la zona de descenso en la Liga de España, el director técnico mexicano Javier Aguirre priorizó sumar por encima de jugar bien el siguiente duelo ante Celta de Vigo.

Por ahora "Lega" es sotanero de la clasificación con escasos seis puntos y serios problemas de descenso, por los mismos que atraviesa el Celta, que posee 13 unidades, también metido en zona de riesgo.

"No me gusta y no puedes hacer cuentas o números fáciles. Tienes que ir partido a partido. Te juegas la vida por uno o tres puntos".

Remarcó durante la conferencia de prensa previa al choque del domingo que: "Está claro, y en esto estamos de acuerdo, nos urgen los puntos… nos urgen".

El "Vasco" se dijo convencido de que el conjunto pepinero evitará el descenso para continuar en la Primera División del balompié español, tanto que así también se lo ha hecho saber la afición cuando pasea por Madrid.

"La gente en la calle te para y te lo dice. Yo no vivo en Leganés, vivo en Madrid. Pero hay aficionados del Leganés en Madrid y ayer me pararon tres... me insistieron en que nos íbamos a salvar, que me hiciese una foto con ellos. Hay mucho entusiasmo. No puedes fallarle a esa gente, no debes", aseveró.

Para este cotejo, Aguirre espera que la afición respalde al Leganés de gran forma, tal y como lo hizo en el pasado encuentro de local frente al Barcelona.

"El listón lo pusieron los jugadores. Si tienes una actitud así menos que eso no le puedes dar a la gente. La gente te comenta que perdimos con el Barcelona, sí, pero dimos la cara. Me gustaría que se fueran contentos y además con los tres puntos aquí", declaró.