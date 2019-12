Busca Cruz Roja Lerdo mejorar sus servicios

Aseguran que la Cruz Roja Mexicana de Lerdo no está en abandono, pues aunque no cuenta con un administrador, ha sido absorbida por la delegación estatal, quien busca mejorar la atención e incrementar los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Israel Santacruz Hernández, director general de la benemérita institución en Durango, dijo que además del servicio de emergencia rutinaria, de las consultas generales y curaciones, en Lerdo hace cinco meses se adquirió un equipo digital de Rayos X, que da ciertas ventajas sobre la calidad de la imagen pues se pueden ajustar contrastes, brillos y tamaños, lo que da facilidad a los médicos para que puedan hacer interpretaciones.

"Y sumado a esto viene una impresión digital o lo que comúnmente nosotros conocemos como vía láser, es una impresora técnica que imprime sobre una placa de radiografía directamente, no hay que utilizar químicos, no liberamos plata al ambiente, no contaminamos", afirmó.

Para hacer uso de los Rayos X, la población solamente tiene que aportar una cuota de recuperación de alrededor de 200 pesos y el promedio de espera para obtener los resultados es de aproximadamente 15 minutos.

"Estamos teniendo 5 placas en promedio diarias, y la idea es que la gente conozca que tenemos este servicio, porque nos ayudaría a aumentar el volumen y a que cada vez podamos brindar más servicios", comentó.

Indicó que actualmente la Cruz Roja de Lerdo brinda 10 servicios al día y que actualmente cuentan con tres ambulancias que también ofrecen traslados programados a otros estados o municipios con una cuota de recuperación, mientras que los servicios de emergencia son sin ningún costo.

Santacruz Hernández agregó que se ha estado trabajando en mejorar las instalaciones de la Cruz Roja y que se ha invertido en pintura, en el cambio de techos y en la adecuación de algunos espacios.

Por último, comentó que los retos son contar con una farmacia y ampliar los servicios para que la benemérita institución pueda ser un referente en Ciudad Jardín.

Para solicitar algún servicio, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono. 2983911.