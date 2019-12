Anuncian descuentos en impuestos en GP

Anuncian programa de descuentos en impuestos. La presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez, dijo que se ofrece un 80 por ciento de descuento en recargos del Impuesto Predial, multas, además de un 50 por ciento de descuento en sanciones derivadas de los parquímetros.

Señaló que este programa arrancó ayer y aún no hay una fecha para que concluya, por lo que pudiera extenderse hasta el Día de Reyes, el próximo año.

La alcaldesa recordó que en la administración anterior, antes de concluir la gestión, se ofrecieron descuentos en impuestos durante el mes de agosto, a pesar de que estos programas usualmente se dejan para el mes de diciembre, a fin de que el gobierno municipal pueda salir adelante de compromisos como el aguinaldo y prestaciones laborales de los empleados.

Indicó que su gestión se vio afectada por esta medida, porque disminuyeron los ingresos y bajaron las participaciones federales, por lo que confió en que el próximo año puedan tener una mejor recaudación en Gómez Palacio.

Vitela Rodríguez dijo que en la actualidad ya se prepara el pago del aguinaldo, que estará cubierto dentro de los tiempos legales de la prestación, por lo que ayer sostuvo una reunión con el tesorero, Cuauhtémoc Estrella González, para "hacer las últimas cuentas".

La edil dijo que viajaría en estos días a la ciudad de México para una firma que se le solicita, por el crédito contingente de 50 millones de pesos que solicitó el Ayuntamiento.

La alcaldesa dijo que se presentó el jueves en el Congreso del estado de Durango el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, donde el comentario de los diputados locales fue que es una de las leyes más planeadas en la entidad. Recordó que no se aumentaron impuestos a la ciudadanía, salvo el grado de inflación.

La edil dijo que el presupuesto para el próximo año es de alrededor de mil 500 millones de pesos, ya con las participaciones proyectadas. Señaló que aún no se tiene un cálculo de cuánto podría recibir Gómez Palacio el próximo año de recurso federal, pues se estima una baja, pero también indicó que se proyectan estrategias para mejorar la recaudación.

"Ellos nos ofrecieron una estrategia de actualizaciones catastrales en términos generales en el estado, no me parece descabellada la idea, hay muchas viviendas o propiedades que no están actualizadas, que están como terrenos pero ya fueron fincadas, ahí cambiaría y se actualizaría", dijo.

También indicó que hay una empresa que hará una propuesta para eficientar el cobro del catastro y el consumo de agua, para recuperar cartera vencida.

Programa de estímulos