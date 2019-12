Construcción pierde ocho mil empleos

La industria de la construcción en La Laguna cerrará este año sus actividades con la pérdida de alrededor de 8 mil empleos formales.

Ramón Mata Bolívar, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), reportó el 2019 como uno de los más "duros" de los últimos cinco años.

Informó que la industria de la construcción reporta actividades en un 40 por ciento de su capacidad, lo que indica una grave recesión.

"Hubo una baja grave en lo que respecta a las inversiones en obra pública y no se diga en inversiones privadas. En términos generales, lo que puedo decir es que no terminamos muy bien este año. Tuvimos trabajo, pero muy poco y las perspectivas de que hay una mejoría no se ven muy claras al menos por los primeros tres meses del año 2020, en razón del fuerte recorte que se aplicó al presupuesto federal".

No obstante, Mata Bolívar destacó que se tiene confianza en que las cosas se compongan en materia de obras públicas y privadas y mucho tienen que hacer los diputados federales y senadores por cada entidad para "trabajar" en serio en la gestión de recursos o programas sociales.

Señaló que el gremio empresarial que representa "nosotros nos reportamos listos para trabajar para quien sea, gobierne quien gobierne, pero que nos garantice que nos va a tomar en cuenta en todo tipo de obras y nos dé preferencia".

Por otra parte, Mata Bolívar indicó que el año entrante termina su periodo de dos años al frente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).