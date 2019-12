Emite CDHEC recomendación a Municipio de Torreón por retiro de locales

Después de poco más de nueve meses, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación en contra de servidores públicos del Ayuntamiento de Torreón por los hechos ocurridos el 27 de febrero, en el que fueron retirados 39 locales ubicados sobre la calle Cepeda entre el bulevar Revolución y Presidente Carranza, al encontrar el procedimiento como violatorio a los derechos humanos de los comerciantes. Hasta el momento el Municipio no ha aceptado dicho recurso.

En la recomendación, la Comisión pide al Ayuntamiento, la reasignación o reubicación de los comerciantes afectados.

La recomendación CDHEC/2/2019/ se emitió el 5 de septiembre de este 2019, casi un mes después de que los comerciantes afectados, presentaran una queja ante la Segunda Visitaduría de la CDHEC con sede en Torreón. Pero debido a que el Ayuntamiento aceptó de manera parcial, no fue aceptada por la Comisión.

Y es que de acuerdo con la CDHEC, el Municipio sólo aceptó ciertos puntos de la recomendación pero se le indicó que debía aceptarla en su totalidad o rechazarla, por lo que se otorgó un nuevo plazo para dar respuesta.

Pero ésta no llegó por lo que de nueva cuenta se le requirió el 22 de noviembre al ayuntamiento, sin embargo, hasta el momento la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila no ha recibido noticias por parte del Municipio de Torreón.

Este órgano defensor de los derechos humanos, dará como nuevo plazo hasta la semana que entrada para dar una respuesta de que si acepta o no la recomendación girada en su contra, de lo contrario, el caso será remitido a la dirección general y a la presidencia de la CDHEC donde se determinará las acciones a tomar contra el Municipio.

En el documento, los comerciantes relataron el cómo fue que llegaron a establecerse en dicha vialidad.

"Somos comerciantes que laboramos en el sector comercial de esta ciudad de Torreón, y desde el año 2008, fuimos reubicados cuando el Presidente Municipal era el Licenciado José Ángel Pérez, por lo que al realizarse la reubicación, se nos entregaron 300 puestos, los cuales se localizan en la calle Cepeda, entre el bulevar Revolución y avenida Hidalgo, y en la calle Valdéz Carrillo entre el bulevar Revolución y avenida Juárez".

En su relato, explican que los 39 comerciantes afectados, ubicaban en la calle Cepeda, entre el bulevar Revolución y la avenida Presidente Carranza, "quienes para justificar nuestro derecho, se nos expidió a algunos una concesión por parte de la Presidencia Municipal con una duración de vigencia de 15 años".

Pero el día 27 de febrero, se presentó personal de Mercados y Plazas y de Inspección y Verificación, así como Antonio Loera, (entonces Jefe de Servicios Municipales), los cuales abrieron los locales retirando de los candados de forma violenta para sacar las pertenencias de los puestos.

"A las catorce horas de ese día, empezaron a tumbar los puestos con maquinaria.... nos opusimos en un primer momento... y dichos servidores públicos dejaron de hacerlo, y como a la media hora se retiraron ... nosotros permanecimos hasta las veinte horas... pero luego de retirarnos, las autoridades regresaron por la noche y durante la madrugada del día 28 de febrero, logrando tumbar los 39 puestos en su totalidad".

De acuerdo con los afectados, con dicha acción "no siguieron las formalidades de primero cancelar la concesión en caso de que consideren que se haya presentado una violación a las obligaciones como concesionarios, tal y como lo establecen las leyes y reglamentos municipales aplicables, ya que deberían dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 20, 21 y 22 del Capítulo 4° del Reglamento del Paseo Comercial del Centro Histórico de Torreón".

En la recomendación girada en contra de los servidores público del Ayuntamiento de Torreón, se pide: "se inicien los procedimientos de reubicación o reasignación de locales en el presente asunto establecidos en los artículos 22 y 23 del Reglamento del Paseo Comercial del Centro Histórico de Torreón, por haberse realizado la remoción de los locales, sin cumplir con los establecido en el citado reglamento".

Para ello, pide se realicen reuniones con los agraviados a fin de establecer la ubicación de los lugares en que podrán ser reinstalados, debiendo tomar en cuenta la opinión de los mismos, a fin de que cuenten con locales y lugares acordes a sus actividades comerciales.

En la recomendación, se explica al Municipio que "es obligación de todo servidor público, responder a las recomendaciones que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila les presente, esto de conformidad a lo establecido por los artículos 102, apartado B, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195, tercer párrafo punto 13, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza".

Y en caso de no dar respuesta, como ha sido el caso "hago de su conocimiento que de conformidad con el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cometerá desacato el servidor público que tratándose de requerimientos o resoluciones en materia de defensa de los derechos humanos no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información. En ese sentido, en caso de no pronunciarse sobre la recomendación emitida, podrá ser sancionado con alguna de las penas previstas para las faltas administrativas que contempla el cuerpo legal antes invocado".