Busca Adrián Lozano final con la Sub-20

Con casi mil minutos de experiencia en el máximo circuito, Adrián Lozano pretende ayudar a la filial Sub-20 de Santos Laguna, a llegar a la final del Apertura 2019. En la ida, contribuyó con un par de goles, para el triunfo 2-1 sobre los Rayados del Monterrey.

"Es algo muy importante y que el equipo esté bien, tiene la ayuda mía y de mis demás compañeros que hemos estado en Primera, estamos con la disposición de ayudar al equipo" dijo el fino mediocampista, previo a la práctica de los juveniles albiverdes en el TSM.

Y es que en el partido del pasado jueves, además aportó más con el manejo de partido y los tiempos, ya que estaban derrotando a los regios con dos goles de visita, por lo que era muy importante ayudar en esa parte.

"En un partido y serie tan difícil, hay que mantener al equipo unido todo el partido, después de eso, la recuperación que nos ayuda, trato de que lo podamos hacer de la mejor manera, pero todos en general".

Recordó que el primer duelo de la semifinal en la Sultana del Norte, fue muy difícil, en una cancha complicada, aunque iban con la firme intención de ganar, por lo que fue un buen resultado para el partido de vuelta.

"Será igual de difícil, (Rayados) es un buen equipo y tiene buenos jugadores, ya conocidos algunos que han jugado en Primera también", donde además descartó que la serie esté sentenciada "es una ventaja por los goles de visitante y la victoria, pero todavía no está definido".

De volver a jugar con los de su generación destacó: "Fue algo bonito porque siempre he convivido con ellos, he tenido trato con todos y es bonito volver a reencontrarse con ellos, a pesar de que todo el torneo no jugué ningún partido, pero me sentí muy bien con ellos".

Por otro lado, se mostró contento además con sus anotaciones "Se dio la oportunidad del penal y el otro gol para colaborar con la victoria".

Junto al "HH" Jonathan Alejandro Díaz y otros elementos, tuvieron sesión de terapia y rehabilitación, tras los primeros 90 minutos de la eliminatoria en la Sultana del Norte.

Confesó que el plantel vio con buenos ojos que el choque de vuelta, se cambiara al Corona, en lugar de la cancha 5 de los campos de entrenamiento, ya que es un aliciente más para todo el grupo, en busca de la final.

"Sigue siendo una motivación jugar en el estadio, es el sueño de todos, no le veo ningún problema que lo juguemos allá o en la 5, igual estamos con la capacidad y disposición de jugar donde sea" apuntó el zurdo.

884 MINUTOS jugó el zurdo volante con el primer equipo de Santos en el Apertura 2019 de la Liga MX.

Se alistan albiverdes