Ernesto Valverde saldría del Barcelona al finalizar la temporada

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu comunicó que el entrenador español Ernesto Valverde tiene contrato hasta el 2021, pero hay una cláusula de salida que ambas partes pueden hacer válidas en la próxima primavera.

“Aquí cada año la opción es ganarlo todo. No hay opción: o ganas todo o no es buena la temporada. Él tiene contrato hasta 2021, pero en la siguiente primavera hay la opción de que el club o él decidan no seguir, una cláusula de salida”, comentó.

Respecto a la continuidad del futbolista argentino Lionel Messi, Bartomeu se dijo preocupado de cuando llegue su retiro; no obstante, asegura que el “10” aún tiene mucho que ofrecerle a la entidad blaugrana, por que buscará cerrar un nuevo contrato hasta su retiro.

“Estoy preocupado por el día que Messi se retire. Me gustaría firmarle todavía algún contrato más porque tiene todavía mucho recorrido por delante, lo hemos hablado muchas veces. Él no tiene ningún problema con seguir en el Barça. No tengo ninguna duda de que jugará aquí hasta que se retire, es un compromiso de él”, concluyó.