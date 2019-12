Trump aplaza designación de cárteles como terroristas a petición de México

En su perfil de la red social Twitter, el mandatario estadounidense dio a conocer que se ha completado todo el trabajo necesario para declarar oficialmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

“Estatutariamente estamos listos para hacerlo. Sin embargo, a pedido de un hombre con el que simpatizo y respeto, y que ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador...” se retrasará “temporalmente esta designación”.

All necessary work has been completed to declare Mexican Cartels terrorist organizations. Statutorily we are ready to do so. However, at the request of a man who I like and respect, and has worked so well with us, President Andres Manuel @LopezObrador_ we....