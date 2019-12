Festival de Marrakech se rinde ante el encanto de Robert Redford

El actor y director estadounidense, Robert Redford, ha recibido hoy un vivo homenaje en la 18 edición del Festival Internacional del Film de Marrakech (FIFM), por su trayectoria cinematográfica.

En un acto celebrado en el Palacio de Congresos, Redford ha sido ovacionado por un público numeroso que se puso de pie durante varios minutos.

El actor estadounidense, de 83 años y ya retirado de la actuación, dedicó palabras de agradecimiento a los presentes, expresó su alegría por el homenaje, y elogió la hospitalidad y la diversidad cultural de la ciudad de Marrakech.

Durante el homenaje, los presentadores destacaron el compromiso político del actor, su defensa del medio ambiente, su permanente disposición a apoyar a los jóvenes cineastas, y a acompañar al cine independiente a través de la fundación "Sundance Institute" que creó hace 38 años.

Redford recibió la estatua del homenaje de manos de la actriz Chiara Mastroianni y Rebecca Zlotovski, ambas actrices forman parte del jurado de esta edición que está presidido por la actriz escocesa Tilda Swinton.

En el acto se dedicó una proyección que mostraba la trayectoria de Redford a través de secuencias de varias de las películas en las que actuó y dirigió, antes de terminar la ceremonia con la proyección de su película "The old man and the gun".