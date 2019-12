Lyn May y Marcos, listos para casarse en unos días

Muy feliz y de la mano llegaron Lyn May y Marcos, su prometido, a la alfombra roja de una conocida revista de farándula que celebró este jueves su posada anual en compañía de destacadas personalidades.

"Vamos muy bien, ya nos vamos a casar el día 11 de diciembre. Mi vestido de novia lo eligió Marcos, será blanco, pero creo que debería ser negro, ¿verdad?", expresó en tono de broma.

El empresario dijo que será blanco el vestido que usará en su gran día y aclaró que fue la propia novia quien se encargó de seleccionar no uno sino seis ajuares, entre ellos uno de Mitzy y otro de Vera Wang, así que será una sorpresa el vestido que portará cuando camine rumbo al altar.

De lo que no quisieron hablar fue del lugar donde se realizará el enlace, aunque con anterioridad han mencionado que planeaban contraer nupcias en la Ciudad de México.

La llegada de la pareja llamó la atención. Aunque Lyn May iba cubierta con un abrigo negro que la protegía de la baja temperatura nocturna, su novio lució de pies a cabeza ropa y joyería de la marca Versace.

Al ser cuestionado si no temía andar así por la ciudad ahora que la delincuencia está desatada, contesto: "No, porque me la acabo de poner ahorita, detrás de la puerta y ahorita me la quito otra vez saliendo".

Quien fuera una de las vedettes más destacadas de los 70 no quiso quedarse atrás y se despojó del abrigo, dejando al descubierto como único vestuario un body en azul marino con detalles en plateado, medias de red y sandalias de tacón alto y pedrería, demostrando que el frío no iba a impedir que luciera su aún escultural cuerpo.