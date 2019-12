'Gomita' revela humillaciones que sufrió por parte de Cecilia Galliano y Laura G

Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, rompió el silencio y habló sobre los abusos que sufrió por parte de Cecilia Galliano y Laura G durante su participación en el programa Sabadazo.

Durante mucho tiempo se habló sobre la supuesta rivalidad entre ella y sus compañeras en la emisión. Sin embargo, es hasta ahora que la conductora decidió confesar la verdad durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

"Gomita", que llegó al programa sabatino cuando tenía 16 años, explicó que ambas la molestaban, pero señaló que Galliano era quien la trataba peor.

“Ceci fue más dura. ¡Qué no me hacía!. Había muchas secciones (…) y te agarraban a almohadazos, tu sabes con qué intención va ese almohadazo, era fuerte (…) Laura me dio un microfonazo, no sé si fue sin querer, pero me dio un madraz* con el micrófono, salí y le dije, qué pasó, ella dijo que fue sin querer”, declaró.

Araceli reveló que Cecilia incluso la amenazó luego de que ésta perdiera su anillo que le obsequió su entonces pareja, pues la acusaba a ella y a su hermano Lapizito de haberse robado la argolla.

Además, detalló que Galliano y Laura G le llegaron a cuestionar sobre su relación con los productores pues consideraban que estaba muy protegida.

“¿A quién se las estás dando?", era una de las preguntas frecuentes que le hacían a “Gomita”.