Inicia Programa Paisano en Gómez Palacio

Arrancó el programa Bienvenido Paisano en Gómez Palacio. La presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez, dijo que se cuidarán temas como la extorsión, de modo que las corporaciones, que son el primer contacto en la calle con la ciudadanía, puedan cumplir mandato nacional y local de combatir la corrupción.

Señaló que, con motivo de la temporada navideña, los paisanos visitan el país, por lo que se busca que el trato que se brinde en este municipio sea bueno, sin que sufran estafas en su trayecto ni durante su estancia en esta ciudad.

"Creo que es un tema de cultura pero también de poder sancionar, para poder erradicar en un momento la cultura de la extorsión, sobre todo gente que viene de paso, para mi es muy importante, ayer estuvimos en un evento donde gente de Santa Clara me decía que me encargaba mucho ese tema porque seguramente fueron afectados", comentó.

"He tomado la decisión de no taparles nada a nuestras corporaciones y estamos en la lucha, la verdad es que cambiar esta cultura ha sido complicado pero estamos tratando de que, por todos lados, ir cercando este asunto y poder cambiar, que nuestra gente que visite Gómez Palacio no se sienta acosada por nuestras propias corporaciones, que están para lo contrario", expuso.

Vitela Rodríguez dijo que se instalarán módulos para brindar asesoría y orientación a los visitantes, además de apoyarles en caso de algún incidente con su vehículo.