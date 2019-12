Clausuran de forma definitiva la recicladora que se incendió en Gómez Palacio

La recicladora Servicios Integrales Vapa, ubicada en el ejido Vilma Ale y donde hace unas semanas se registró un incendio, fue clausurada de manera definitiva por el Ayuntamiento de Gómez Palacio.

En el dictamen se resolvió que había un riesgo inminente de desequilibrio ecológico de contaminación, no cuenta con medidas de protección y seguridad, no cuenta con licencia de funcionamiento vigente ni licencia de uso de suelo, tampoco hay señalamientos para la clasificación de material o residuos a reciclar, no cumple con las condiciones señaladas en la licencia ambiental única, además de que se encontró material flamable.

En este sentido, el jueves a las 17:00 horas se procedió a la colocación de sellos de clausura definitiva a la recicladora, donde se originó un grave incendio que duró seis días. La Dirección de Ecología aplicó una primera sanción por 84 mil pesos y, tras una inspección más profunda, procedió una segunda multa por 844 mil 900 pesos, que es la más alta que se contempla en el Reglamento municipal.

"Ya no pude volver a abrir, clausuramos, tiene temas pendientes con Protección Civil, con la licencia, con Ecología dos multas", dijo Hiram Brahim López Manzur, director de Ecología y Medio Ambiente en Gómez Palacio. Esto fue con fundamento en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Estatal del mismo tema en Durango, el Reglamento de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente del Municipio y el Bando de Policía y Gobierno, en base al que se emitió la orden de clausura, conforme a los artículos 178 y 179.