Miguel Herrera se molesta con la prensa en Morelia

La derrota contra Morelia en la semifinal de ida, no dejó nada contento al técnico de las Águilas, Miguel Herrera.

El cuadro de Coapa perdió 2-0 contra Monarcas en el Morelos, además de que Jorge Sánchez salió expulsado en el primer tiempo.

Durante la conferencia, al ser cuestionado sobre la tarjeta roja que recibió su jugador, el "Piojo" expresó: "No me pregunten de eso, la verdad es que no condiciona, ¿quién te condiciona?, dilo tú porque luego lo digo yo y ustedes joden con que yo hablo del árbitro, si vas a insultar mi inteligencia me paro y me voy".