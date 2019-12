Documental de Taylor Swift inaugurará el Sundance Film Festival

El documental Taylor Swift: Miss Americana, que narra la vida y trayectoria artística de la cantante, inaugurará la próxima edición del Sundance Film Festival que comenzará el 23 de enero de 2020.

Swift ha sido blanco de reflectores en los últimos meses, en agosto pasado lanzó su más reciente álbum, Lover; el 24 de noviembre fue reconocida como la Artista de la Década por los American Music Awards; y protagonizará la adaptación cinematográfica del musical The Cats, que se estrenará el 25 de diciembre.

Respecto al documental dirigido por Lana Wilson, el fundador del festival, Robert Redford, aseguró: “Los artistas independientes crean y enriquecen la cultura global, su arte, que estamos orgullosos de presentar, puede entretener y mucho más: puede iluminar, agitar y empoderar”.

Los fans de la intérprete de Paper rings estuvieron a la expectativa de dicha producción durante semanas, ya que hace un mes anunció que Scooter Braun y Scott Borchetta negaron la autorización del uso de las canciones de álbumes pertenecientes a su disquera (Taylor Swift, Fearless, Speak now, Red, 1989 y Reputation).

El Sundance Film Festival se llevará a cabo del 23 de enero al 2 de febrero de 2020 en Park City, Utah, Estados Unidos y se proyectará más de un centenar de películas.

Entre la selección destacan producciones nacionales: Sin señas particulares, ópera prima de Fernanda Valadez; Blanco de verano, de Rodrigo Ruiz Patterson; I carry you with me, co-producida entre México y Estados Unidos; y Vivos, una co-producción entre México y Alemania que aborda los sucesos de la desaparición de 43 personas en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014.

Por otra parte, el filme que protagoniza Diego Luna, Wander Darkly, compite en la sección U.S. Dramatic.