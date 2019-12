Raúl Jiménez es nominado a Mejor Jugador FIFA20 de la Premier

EA SPORTS FIFA anunció a los siete nominados de la Premier League, donde además de Jiménez figuran Sadio Mané (Liverpool), Delle Ali (Tottenham), Vardy (Leicester), Son (Tottenham), Çağlar Söyüncü Y Jamie Vardy (Leicester).

Cabe señalar que el exdelantero del Club América ha sido una parte esencial su equipo, Wolves, sumando tres goles tan sólo en el mes de noviembre, y poniendo a su equipo en la pelea por las primeras posiciones de la liga.

Los resultados de esta votación se darán a conocer en los próximos días.

