Saca su LADO NAVIDEÑO

La actriz Emilia Clarke ha dejado atrás sus personajes de Daenerys en Game of Thrones o Lou en Yo antes de ti, para dar paso a Kate.

Se trata del papel que realiza en el largometraje Last Christimas: Otra oportunidad para amar, el cual llega hoy a todas las salas de la Comarca Lagunera, muy ad hoc para estas fiestas decembrinas.

En este rubro, la cinta competirá con Guadalupe Reyes protagonizada por Martín Altomaro y Juan Pablo Medina. Ellos encarnan a dos amigos que se reencuentran y deciden llevar a cabo el maratón "Guadalupe Reyes".

Paul Feig dirigió Last Christmas, cinta que ha generado críticas encontradas, sin embargo, según el sitio Rotten Tomatoes hay mucho interés de la audiencia por verla, en parte porque Emilia está pasando por un buen momento profesional tras su aparición en Game of Thrones.

"Fracasa en muchos aspectos, pero suma puntos por su determinación para no parecerse a otras películas actuales", dice John DeFore de The Hollywood Reporter.

Por su parte, Alonso Duralde de The Wrap menciona sobre la película que: "cubre todo lo que necesito de una película festiva. Tiene suficiente ternura y destellos para alumbrar un invierno sombrío".

En la trama de Last Christimas: Otra oportunidad para amar, Emilia se vuelve Kate, una joven que suele tomar decisiones que no siempre son las correctas y la llevan a vivir situaciones inimaginables.

El último error de Kate fue haber aceptado un trabajo como elfo de Santa Claus en un centro comercial. Sin embargo, el destino la lleva a conocer a Tom (Henry Golding), circunstancia que cambia por completo su vida. Para ella, todo es demasiado bueno para ser cierto.

En varias entrevistas que Emilia ha concedido a la prensa internacional ha dicho que en ocasiones Kate llegaba a desesperarla, pero luego comprendió porque es tan testaruda.

"Al interpretarla entendí todas las razones por las que ella es así. Y cuando llegas al corazón, por falta de una palabra mejor, del ímpetu de Kate por el desorden, comienzas a ver por qué se niega a cuidarse sola.

"No tiene tiempo ni energía para cuidar a nadie más, o para aceptar la ayuda que se le ofrece. Así que sí, hubo muchos momentos en los que pensé: "Vamos, tú puedes". Creo que Kate no es una mujer realista. Se enamora de hombres demasiado dulces o demasiado malvados", detalló.

La artista ha declarado que le gusta personificar mujeres fuertes, pero también sensibles.

"Me gusta representar mujeres de fuerte personalidad, con temperamento. Hasta ahora, he podido interpretar en el cine y en la televisión personajes icónicos como Sarah Connor o Daenerys, pero también me veo y me identifico con mujeres vulnerables como Kate", aclaró.