Denuncian anomalías en proceso electoral para villas en Lerdo

El Cabildo de Lerdo polemizó ayer respecto a los colores que se otorgaron a las planillas que van a competir el próximo 15 de diciembre por las Juntas Municipales de Gobierno de las cinco villas que tiene el Municipio y que son Nazareno, Ciudad Juárez, León Guzmán, Juan E. García y La Loma.

La inconformidad de los regidores de oposición, fue porque los colores se asignaron de manera directa y no por medio de un sorteo como lo señala la convocatoria.

El panista Ángel Francisco Luna Puente dijo que de acuerdo a la convocatoria, la asignación de colores se iba a sortear "y a la hora de la hora no se sorteó".

"La realidad es que desde hace varios días, circulaban ya los colores que les había predestinado la Secretaría del Ayuntamiento, pero circulaba entre los cercanos al PRI, ellos ya sabían qué color les había tocado, lo que hicieron es adelantarse, eso les permite hacer publicidad, les da un paso delante sobre los demás aspirantes", indicó.

El edil solicitó que se diera oportunidad a los contendientes -que así lo desearan- de elegir el color de su preferencia.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada pues según la síndica Jaqueline del Río, el Cabildo autorizó que la Comisión de Gobernación fungiera como órgano electoral para la renovación de las Villas.

"La propuesta que usted hace en este momento es inaceptable legalmente, ya que todo el tema respecto a las elecciones que se van a llevar a cabo el 15 de este mes, se dirimirá cualquier situación dentro del órgano electoral no del pleno del Cabildo, nada más hacer esa aclaración.

Y comentarle que respecto al tema que se analizó de los colores, creo que ayer fue muy objetivo y obvio, la convocatoria efectivamente, existe a lo mejor una laguna de ley en donde establece que se va a llevar a cabo por medio de sorteo un día posterior a, pero no limita ni aprueba si no se hizo y si se hizo, no se hizo, quien tiene que resolver es el órgano electoral que el Cabildo en pleno de manera unánime aprobó".

La síndica, dijo que le parece que la petición que hizo el panista es acertada, pero insistió en que quien debe de dirimir cualquier situación es el órgano electoral.

El regidor respondió que "Nada más que ayer en la comisión (celebrada el pasado miércoles por la tarde) hubo mucha polémica y lo que hizo el partidazo (refiriéndose al PRI) fue utilizar su mayoría, pero la realidad es que la convocatoria decía otra cosa. Y como le digo, cuando nos conviene aplicamos a 'raja tabla', no se hizo el sorteo", afirmó.

Por su parte, el regidor y coordinador de la fracción de Morena, Héctor González, denunció que se hizo una "violación" a la convocatoria, pues se dijo que los colores se iban a sortear y no fue así.

"Curiosamente, hace tres años todos los candidatos (de las Villas) del PRI eran verdes y hoy, casualmente también vuelven a ser verdes, entonces, ¿dónde está el sorteo?, ¿dónde está la transparencia?, ¿dónde está el piso parejo?, ¿dónde está la verdadera democracia para que esto funcione bien?", expresó.

Para el edil, los habitantes de las Villas deben elegir a sus representantes de una manera transparente y con convicción.

En su intervención. la regidora del PRI, Francisca Blanco, aclaró que las próximas elecciones de las Villas "todos sabemos que no son de partidos, es de ciudadanos, ya los colores indudablemente que hayan elegido no van acorde a los partidos, me imagino que ellos quieren ser los promotores de sus propias villas, nosotros ahí no estamos metiendo las manos".

