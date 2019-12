Bloquean vialidad por quinta ocasión

Habitantes del sector poniente de Torreón realizaron por quinta ocasión un bloqueo en el bulevar Revolución debido a que continúan inconformes con diversos aspectos del proyecto Metrobús.

Fue en punto de las 10:15 horas del jueves que un grupo de aproximadamente 12 personas se reunió en el cruce de la calle Blanco y bulevar Revolución. Los habitantes de distintos sectores, como la Antigua Aceitera, Compresora, Vencedora y Centro, en su mayoría personas de la tercera edad, reclamaron una vez más por la falta de espacios de acceso vehicular hacia sus colonias, principalmente a la altura de las calles Blanco, Ildefonso Fuentes y Cepeda.

Cerca de las 11:30 horas fueron atendidos por el titular del Órgano Regulador del Transporte Masivo de Coahuila, Alfonso Tafoya, quien por espacio de media hora trató de dialogar con los quejosos respecto a lo que implica el proyecto original del Metrobús, los pasos peatonales que se han dispuesto y los avances generales de la obra. Los ánimos se comenzaron a elevar gradualmente, a tal punto que para el mediodía los colonos determinaron realizar un bloqueo vehicular en Blanco y Revolución.

La situación generó desorden entre automovilistas, transportistas y otras unidades que se desplazaban al oriente. En cuestión de minutos arribaron elementos de Tránsito, Seguridad Pública y de la Policía Estatal, quienes montaron un operativo para desviar el tráfico mientras negociaban con los manifestantes.

"Vamos a seguir porque es nuestro único apoyo, el de la gente, no es partidista, es la colonia... Aquí nos acabaron en el Museo (del Ferrocarril), trajeron gente de la Compresora, de Pacífico y de la Moderna, cuando nos llevaron para allá ya estaba un grupo de gente", afirmó el señor Mario Álvarez, quien integró la manifestación.

Tuvo que ser necesaria la intervención de nueva cuenta de Alfonso Tafoya, quien acordó una nueva reunión para tratar de lograr un acuerdo definitivo. Será este viernes en punto de las 10:00 horas en el cuarto piso de la presidencia municipal. Se espera contar con la intervención de autoridades municipales.

"La Blanco no se abre, lo que necesitamos es respetar a los peatones, respetar a los usuarios del transporte y en ese sentido la postura del sistema Metrobús es seguir con las obras que sean necesarias para los peatones, así de sencillo", declaró el funcionario estatal.

Además dijo que no es intención de las autoridades evitar el diálogo con los quejosos, por el contrario, seguirán tratando de informarles todo lo relacionado con el proyecto Metrobús, a fin de que todas sus dudas sean aclaradas.

"Vamos a seguir platicando con ellos, es nuestra intención que no haya problemas, tratarles de explicar, llegar a acuerdos, y bajo esa premisa no vamos a cerrarnos, no queremos cerrarnos a ningún diálogo, pero obviamente siempre respetando el espíritu de esta obra", expresó.

Cerca de las 12:40 horas el bloqueo fue retirado sin mayores incidentes. También se contó con el apoyo del coordinador regional de Seguridad Pública en La Laguna, Adelaido Flores.

Aún no llegan a un acuerdo