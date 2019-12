Dan amparo a Televisa contra fusión Disney-Fox

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones otorgó un amparo a Grupo Televisa contra la fusión Disney-Fox, debido a que el regulador desechó una denuncia de la empresa sin analizar los hechos que se reclamaban.

Al respecto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aseguró que la resolución es primera instancia y no definitiva. "El amparo concedido a Televisa no frena la fusión Disney-Fox, ya que el acto reclamado no tiene que ver con la autorización de dicha concentración", afirmó el regulador.

Televisa interpuso una denuncia ante la Autoridad Investigadora del IFT contra la unión, al considerarla una concentración ilícita, pues, explicó, ocasionaba efectos anticompetitivos en producción y comercialización de canales deportivos e infantiles.

Sin embargo, en enero de este año y tras la denuncia, la Autoridad Investigadora preguntó a la Unidad de Competencia Económica del IFT si en su área se encontraba en trámite algún procedimiento de notificación de concentración que involucrara a Disney y a Fox.

La dependencia respondió que sí y que se encontraba en el plazo legal para resolver, por lo que se desechó la querella de Televisa. Sin embargo, "la responsable no examinó si los hechos denunciados eran materia del procedimiento de notificación de concentración", explicó el juez.

Por ello, el Poder Judicial resolvió: "La justicia federal ampara y protege a la parte quejosa contra el acuerdo del 11 de enero de 2019 reclamado al titular de la Autoridad Investigadora del IFT".

El pasado 11 de marzo, el pleno del IFT aprobó la concentración por la que The Walt Disney Company adquiere activos de Twenty-First Century Fox, Inc., sujeta al cumplimiento de condiciones, de las que destaca la desincorporación de los canales Fox Sports México.

El regulador concedió una prórroga a las empresas para la venta de esos canales hasta mayo de 2020.

El año pasado se dio a conocer el interés de Disney y Fox por concentrar sus operaciones a escala global, lo que representó que los reguladores de los países donde operan hicieran un análisis y resolvieran.

En el caso de México se vieron involucradas dos instancias: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el IFT.