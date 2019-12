Jugadores de Veracruz reportan a pesar de su desafiliación

Un total de doce futbolistas se presentaron en el Centro de Alto Rendimiento Tiburón, al norte de Veracruz, para comenzar a trabajar en la pretemporada de cara al torneo de Clausura 2020.

Gaspar Iñiguez, Daniel Villalva, Cristian Menéndez, Gabriel Peñalba, Francisco Flores, Kevin Varela y Carlos Gutiérrez Armas, entre otros, se pusieron a las órdenes de Enrique López Zarza, a la espera de saber qué sucede con el club.

"Entre tanto caos hay que mostrar un poco de profesionalismo, tenemos que presentarnos hoy, lo haremos en la tarde, son las órdenes que nos dieron", dijo Menéndez al término de la sesión matutina.

La directiva encabezada por Fidel Kuri, no ha hablado con ellos, "no, con los únicos que hemos tenido contacto es con la gente del cuerpo técnico, nada más. Todo lo demás sigue igual, a la espera de lo que pueda pasar hoy, o mañana. No sabemos nada, pero hay que venir a cumplir, eso pienso yo y los demás compañeros que están aquí".