Defiende alcalde de Lerdo cortes de agua en escuelas

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo que ayer platicó con Sara de los Santos Llamas, segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y que le pidió de “favor” que cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le cortara el suministro de energía al Municipio le hiciera la misma observación de que se están violando los derechos humanos, pues la interrupción de la electricidad afecta la operación de los pozos que abastecen de agua potable a la ciudad.

“Porque también violan mi derecho humano, porque yo tengo la necesidad de tomar agua. Le decía a Sara, de la segunda visitaduría ‘oye pues vamos que nos corte la Comisión Federal el agua y yo voy contigo para que levantes la denuncia correspondiente porque vas a dejar a todo Lerdo, a los 160 mil habitantes sin una gota de agua. Entendió que es un tema de instituciones, que es un tema que no se está pagando el servicio que se les está prestando (a las escuelas) y que ellos reciben un techo financiero, yo soy maestro, yo sé que se nos asigna para pagar el agua, para el personal, para el mantenimiento de las escuelas, para los gastos de operación”, comentó.

La declaración del presidente municipal se hizo luego de que la segunda visitadora señalara que en Lerdo se violan derechos humanos en escuelas al suspenderse el servicio de agua potable por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal).

De los Santos Llamas advirtió que esta situación es de suma gravedad, pues el derecho al agua está incluido en tratados internacionales, además de que la falta de líquido violenta otros derechos para los alumnos, como es el de la salud e incluso el de la educación, al tener que suspender clases por la problemática.

El alcalde dijo que “lo más claro es lo más decente” y que buscarán que se pague el metro cúbico “a como corresponde”.

Durante la sesión de Cabildo celebrada este jueves en Lerdo, indicó que el Sapal vive una crisis financiera pues se deben alrededor de 380 millones de pesos por la operación de la Planta Tratadora, además de 78 millones de pesos a la Conagua por derechos de extracción de agua, 37 millones de pesos al Infonavit, 3 millones de pesos al IMSS y más de 30 millones de pesos a la CFE.

Mencionó que la semana pasada les iban a cortar la energía eléctrica y que tuvo que realizar un convenio para evitar esta medida. "Todo es ocasionado por el agua potable, o dejamos a la ciudadanía en general sin una gota de agua o hacemos acciones que permitan que ingrese recurso. El Tecnológico de Lerdo adeuda 24 millones de pesos, ellos reciben un techo financiero donde aparte le cobran cuotas internas a cada uno de los estudiantes y ellos tienen ingresos propios de los servicios que se prestan, el Cbtis de Lerdo adeuda 14 millones de pesos, entre todas las escuelas traemos un adeudo de 115 millones de pesos", afirmó.

Explicó además que las instituciones educativas pagan internet, líneas de teléfono y electricidad, "y no tienen para pagar su predial y su agua cuando el artículo 115 constitucional dice que nosotros como Municipio somos los que proveemos, me dicen, 'un derecho humano', el tema del derecho humano es que yo los puedo limitar, les dejo una gotita de agua a cada una de las escuelas y con eso cumplimos lo que dice, lo que no prohíbe es que le taponeamos el drenaje, en esto estamos haciendo las acciones".