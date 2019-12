Tom Holland le lloró ebrio al presidente de Disney para salvar a Spider-Man

Tom Holland es un superhéroe en la pantalla grande y en la vida real, pues el actor que da vida al “Hombre Araña”, presionó personalmente al presidente ejecutivo de Disney para mantener a salvo la franquicia de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Para ello, el actor de 23 años admitió que le lloró a Bob Iger, durante una conversación telefónica con él, sin embargo, reveló que en ese momento se encontraba ebrio.

“Estábamos en la D23, que es la gran convención de Disney y las noticias salieron y obviamente yo estaba devastado. Fue horrible recuerdo que pedí el correo de Bob Iger porque le quería dar las gracias. Me dieron su correo y le envié uno y muy rápido me respondió diciendo que quería llamarme. Pasaron dos o tres días y mi familia y yo estábamos en un pub. Estábamos jugando y yo ya llevaba tres cervezas, no comí mucho y pensé ‘este es Bob Iger, pero estoy ebrio’, confesó durante entrevista con Jimmy Kimmel.

Sin embargo, el padre de Tom lo convenció de atender la llamada.

También confirmó la versión del propio Iger, quien hace unas semanas reveló que Holland lloró durante la llamada.

“Lo hice, sí”. “Estaba realmente emocionado porque sentí que todo estaba llegando a su fin", expresó.

Durante el verano, los fanáticos se sorprendieron tras el anuncio sobre que Disney y Sony no podían llegar a un acuerdo sobre el futuro de Spider-Man en el UCM, lo que significaba que los derechos del personaje se revertían a Sony, por lo que Tom no aparecería en ninguna otra película de Marvel.

Después de una gran reacción y Tom interviniendo, los estudios llegaron a un acuerdo e incluso anunciaron una tercera entrega de Spider-Man con Holland como protagonista, que llegará a los cines en 2021.

Minuto 10:28: