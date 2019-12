Los 10 regalos que nadie quiere recibir en el intercambio navideño

Ya se acerca el intercambio navideño y con ello la histeria de no saber qué regalarle a ese compañero de trabajo al que sólo has saludado un par de veces y no conoces nada de él.

Por ello, aquí te dejamos una guía de los regalos que a nadie le gusta recibir en los intercambios navideños según Harper’s Bazaar y Revista Cosas. 1.-Chocolates Los chocolates son una salida fácil sin comprometerte por lo que acabas de regalar, lo que también dejará en claro que no te interesó ver opciones que pudieran agradar. No quedaras tan bien como crees. 2.-Tazas con estampados navideños Al igual que los chocolates también son una salida fácil y sin compromiso. Si piensas que alguien que toma mucho café lo apreciaría, esfuérzate en hacerlo más personal, de lo contrario terminará siendo decoración en una vitrina alejada y escondida. 3.-Portaretratos Además que difícilmente alguien imprime sus fotografías hoy en día, no es un objeto de primera necesidad ni un artículo que suelas tener muy presente como “necesario”. 4.-Productos de higiene personal Cuando decides regalar esto sólo estás causando incomodidad, ya que no sólo es incómodo recibirlo en público, sino que mandas la confusa señal de si tiene mala higiene o no. 5.-Galletas Incluso peor que los chocolates. No regales galletas. 6.-Libros de superación personal o de dietas Al igual que los productos de higiene personal mandar señales confusas que se pueden tornar en momentos incómodos. 7.-Playeras de mala calidad Uno de los regalos más comunes y que gritan “no me interesó esforzarme” es la típica playera lisa color blanco (o de cualquier otro color). Estas específicamente suelen ser de mala calidad y en algunas ocasiones hasta el “peor es nada”. 8.-Calcetines Aunque los calcetines nunca sobran, no es un regalo que entusiasme a alguien en un intercambio. 9.-Ropa navideña A algunos les parece una gran idea considerando las épocas y la razón del intercambio. Sin embargo, muy probablemente acabará guardado con otros malos regalos, como el libro de dietas. 10.-Artículos piratas Películas, perfumes, carteras, etc. Procura buscar un regalo dentro del presupuesto que no te lleve a recurrir a artículos piratas. Quizá no sea un perfume, pero será de mejor calidad.