Presenta Google lo mejor de Play Store en 2019

En fin de año se cerca, por lo que diversas firmas han comenzado a presentar lo mejor que tuvieron a lo largo de este 2019. Este es el caso de Google, compañía que presentó las mejores aplicaciones de la Play Store, en una selección basada en la votación de los usuarios de Android.

El listado se encuentra dividido en categorías, como apps de uso cotidiano, bienestar general, entre muchas más.

Conoce las elecciones sobre las películas, apps, libros, audiolibros y juegos preferidos de los usuarios en Google Play en 2019: Woebot: Your Self-Care Expert, Wisdo, Shadowgun Legends, Neverthink, Tick Tock: A tale for Two, SLOWLY, Marvel Strike Force.

Los premios Google Play reconocen a los desarrolladores que se han destacado por su calidad y han impulsado la innovación en Android. Los nominados de 2019 abarcan nueve categorías distintas: App más innovadora, Juego más innovador, Mejor experiencia para mercados emergentes, Mejor experiencia de accesibilidad, Mejor impacto social, Mejor app de bienestar, Mejor experiencia de sala, El juego más hermoso, La app más creativa. Para conocer quiénes fueron los ganadores por categoría consulta el siguiente enlace.

Asimismo, Google señaló que las películas más taquilleras de 2019 fueron "Avengers: Endgame", "Aladdín", "John Wick: Chapter 3" - Parabellum, "Hombres De Negro Internacional", "Maestras del engaño", "Godzilla II el rey de los monstruos" y "¡Shazam!".

Las películas más votadas fue "Avengers: Endgame", la culminación de la saga de "Avengers" que une a los superhéroes favoritos de Marvel para lograr lo imposible ante el ataque de un supervillano con un inmenso poder que intenta borrar la existencia de la mitad del planeta.

Entre los libros más vendidos de 2019 están "El Arte de la Guerra", "Colección de Julio Verne: Clásicos de la literatura", "La Guerra de los Dioses" (Ultra-Pack: Saga Completa), "La interpretación de los sueños", "Sí, si es contigo", "Diario emprendedor" y "La Divina Comedia: el infierno, el purgatorio y el paraíso".

El libro más votado fue "The Seven Deadly Sins", un manga sobre la historia de los Caballeros Sagrados, "Los siete pecados capitales", que se ven forzados a huir en exilio después de intentar derrocar al rey de su trono.

"Elizabeth Liones", la tercera princesa del reino Liones, decide emprender un viaje en busca del resto de la orden de caballeros al descubrir que ellos no fueron los responsables del golpe de estado que le arrebató la vida a su padre.

En cuanto a audiolibros, lo mejor del año se encuentra "El Monje que Vendió su Ferrari", "Cómo Ganar Amigos e Influir Sobre las Personas", "El Arte de la Guerra", "Liderazgo, Véndele a la mente, no a la gente", "Pequeño cerdo capitalista" y "Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva: La Revolución Ética en la Vida Cotidiana y en la Empresa".