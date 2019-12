1920: Nace Dave Brubeck, uno de los músicos de jazz más populares entre los no aficionados

Considerado como uno de los músicos más importantes y populares tanto en el mundo del jazz como en el de la música clásica, el pianista Dave Brubeck (1920-2012) es recordado a 99 años de su nacimiento, que se cumplen este viernes 6 de diciembre.

Durante sus más de 60 años de carrera artística, fue uno de los músicos más activos, al igual que un pianista que llevó elementos de la música clásica al jazz y cuyo estilo fue asociado con el movimiento llamado “West Coast Jazz”.

Brubeck nació en California, Estados Unidos, en el seno de una familia conformada por músicos, señala su perfil biográfico del sitio electrónico davebrubeck.com.

A la edad de cuatro años comenzó a tomar clases de piano con su madre, mientras que en su adolescencia dejó a un lado esa formación para trabajar con su padre en la ganadería.

Cuando cumplió 14 años de edad, Brubeck empezó a tocar como pianista en bandas locales durante los fines de semana, para después ingresar al Colegio del Pacífico, en Stockton, California.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se integró en una banda en el ejército al servicio del general George S. Patton (1885-1945).

Al término de la guerra, estudió composición en el Mills College, en Oakland, California, donde fue alumno del compositor francés Darius Milhaud (1892-1974).

Según datos de la página de internet de la Enciclopedia Británica (britannica.com), en el mismo instituto fue pupilo del compositor y teórico musical austriaco Arnold Schönberg (1874-1951).

Para 1946 creó el Dave Brubeck Octet, agrupación conformada por sus compañeros de clase y la cual realizó varias grabaciones, pero que finalmente se desintegró años más tarde.

El músico finalmente alcanzó la fama en 1951, gracias al cuarteto que formó The Dave Brubeck Quartet, entre cuyos miembros se encontraban los prestigiosos saxofonistas Paul Desmond (1924-1977) y Gerry Mulligan (1927-1996).

Entre los conciertos en los que participó la agrupación destacan el Jazz en el Oberlin y Jazz en el Colegio del Pacífico, en 1953, así como el Jazz Goes to College en 1954 y el Jazz Goes to Junior College en 1957.

Sin embargo, el cuarteto de Dave Brubeck se disolvió en 1967, para posteriormente llevar la música a través de una variedad de pequeños grupos, incluyendo el cuarteto que formó con sus hijos Darius (teclados), Chris (bajo y trombón) y Danny (batería).

Durante los años de las décadas de 1980 y 1990 grabó álbumes como Paper Moon (1981), Blue Rondo (1986), Moscow Night (1987) y Brubeck: To Hope! A Celebration (1996), con los que consolidó su fama e importancia.

A lo largo de su trayectoria destacan sus piezas Take Five, canción que conformaba el primer álbum de jazz que consiguió vender más de un millón de copias y que se convirtió en pieza muy frecuentada del repertorio jazzístico. Además fue autor de In Your Own Sweet Way y The Duke.

El sitio buscabiografias.com indica que Dave Brubeck falleció a los 91 años, el 5 de diciembre de 2012 en la localidad de Norwalk, situada en su estado natal, a causa de un fallo cardíaco, y justamente a la víspera de su cumpleaños número 92.