Rosalía León denuncia acoso sexual

La cantautora y guitarrista, Rosalía León, presentará una denuncia formal por acoso sexual en contra de Fidel Cervantes Cardiel, director del Liceo de Paracho Johrengua.

La cantante, explicó que su interés por la laudería, el arte de construir guitarras, la llevó a la escuela que dirige Cervantes, de la que también es maestro.

Rosalía afirma haber sufrido acoso sexual en la institución donde aprende a fabricar guitarras.

"No me había atrevido a denunciar porque uno cree que hasta que no te violen, entonces es un caso importante, del que habrá penalización". Aclaró que no permitirá que el asunto quede en la simple difusión del caso, sino que lo llevará a instancias legales.

Cuenta que incluso dejó de subir a sus redes sociales los progresos de las clases. "Me quedé impactada, me espanté y no sabía qué hacer".