Viggo Mortensen lanza su primer libro

Para Viggo Mortensen es imposible contar fielmente con palabras lo que uno siente o piensa. Es un desafío, dice, que lleva siempre al fracaso, pero a pesar del cual él continúa escribiendo aquello que, a su juicio, no se puede escribir.

Esta reflexión no es otra que la que da título a un nuevo libro (Lo que no se puede escribir) en el que Mortensen (Nueva York, 1958), más conocido por su carrera en la gran pantalla, une la poesía con la fotografía para abrir una pequeña ventana a lo que él siente.

Así describe su libro en una entrevista, minutos antes de recitar algunos de sus poemas en el Instituto Cervantes de Berlín como parte del festival de poesía en español Latinale.

Sobre esto, recitar, confiesa sentir un interés especial. "Cada lectura es diferente, porque hay algo que pasa entre tu boca y el que escucha. Lo que ocurra esta noche (miércoles) con estos poemas no pasará otra vez".

El actor y escritor no tiene problema al hablar en castellano, se crió durante la primera década de su vida en Argentina, y para él el idioma es "una forma de expresarme que me viene natural, sobre todo si estoy en España".

Mortensen está muy familiarizado con España, país que opina sigue sin dar a la cultura cinematográfica todo el impulso que debería.

"Ha habido periodos en los que la ayuda a la gente que empieza a rodar sus propias películas es bastante pobre, la subvenciones nacionales y regionales existen pero no son lo que eran", afirma. Reflexiona que "hay que recordar que la cultura representa a un país para el resto del mundo, cada vez que a alguien le dan un premio uno se siente muy orgulloso de su país".

"Pero lo importante no es el premio, sino que el arte viaje, que llegue a la gente. Y para eso los artistas que pueden llegar a ser buenos artistas necesitan ayuda".

Es una situación similar, opina, con el tema de las privatizaciones de servicios públicos, algo en lo que se muestra claramente en contra. "Parece que si algo no gana dinero o no da resultados inmediatos entonces no vale la pena invertir en eso", afirma.

"Yo diría que hay cuatro cosas que son imprescindibles: sanidad, educación, transporte y el cuidado de los ancianos. Esas cosas las necesitamos todos y no debe ser cuestión de que den dinero". Mortensen concluye que mejorar estos aspectos y la inversión en cultura de un país es lo verdaderamente importante, ya que "tendrá repercusión mucho más allá, después de que te hayas ido tú".

El actor aporta su pequeño grano de arena a este apoyo de la cultura desde 2002, cuando fundó la editorial Perceval Press, bajo la que publica ahora su libro.

"Era lo mismo que compartir un libro que me gusta mucho con un amigo o una amiga. La idea era encontrar artistas que me interesara lo que hacían y compartirlos", dice.

Es una editorial pequeña, de las que se lamenta no quedan demasiadas debido a que son absorbidas por los grandes conglomerados.

Además de estar asociado a esta editorial, el nombre de Viggo Mortensen suena en Hollywood desde que en 1984 apareció por primera vez en pantalla, en un papel con pocas escenas en la película Único testigo.

Más de medio centenar de apariciones y tres nominaciones a los Oscar después, por protagonizar Eastern Promises (Promesas del este) (2007), Captain Fantastic (2016) y Green Book (2018), el actor ha logrado una carrera para algunos envidiable.

Carrera que no ha dejado aparcada para explorar estas otras ramas artísticas. Ahora mismo, explica, acaba de terminar el montaje de una nueva película, de la que es, además de actor, director y guionista.

Este filme tiene previsto estrenarse en 2020, así que mientras tanto Mortensen espera que la gente que lea su libro "lo deje al lado de la cama por la noche y así a lo mejor se despiertan pensando 'voy a aprovechar un poco más el día que viene', ya que en parte escribí el libro como una reflexión de lo que fue y de las oportunidades de lo que viene".