Sin contemplar, mil mdp en presupuesto

El paquete económico para el próximo año que presentó el Ejecutivo al Congreso del Estado, no contempla los más de mil millones de pesos que, de acuerdo a lo expuesto por legisladoras federales, se le asignaron a Durango en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

Evidenció lo anterior el diputado Esteban Villegas Villarreal, quien refirió que, si finalmente se incluyen en el PEF, se tendrían que hacer ajustes en las Leyes de Ingresos y Egresos.

Planteó que en la revisión preliminar del paquete económico 2020 para Durango se pudo apreciar una reducción en rubros como gastos de representación y servicios personales, pero se tendrá que hacer un análisis a detalle para determinar si aspectos como el Campo y Salud mental tienen suficiencia presupuestal "porque el tema de los suicidios se ha venido disparando y tenemos récord histórico".

Asimismo, informó que el Gobierno del estado contempló en el proyecto presentado la posibilidad de solicitar un crédito por mil 800 millones de pesos del que pedirán más detalles al secretario de Finanzas.

"Le estaremos dando un análisis profundo, ahora el día 9 estaremos preguntándole cosas ya muy a detalle porque creo que viene incluso en un fondo que no se puede utilizar en cualquier cosa, viene acotado el tema del crédito para que sea nada más en obra e infraestructura o en proyectos que beneficien o que generen economía sobre todo en la parte del campo", indicó.

Tampoco se ha determinado si van a desaparecer dependencias estatales para propiciar ahorros. "Yo creo que sí tiene que haber algunos ajustes, si así se queda el presupuesto así tendrá que venir", dijo.

Sobre los mil millones de pesos extra que, de acuerdo a las legisladoras federales, se asignaron a Durango en el PEF, enfatizó que aún no se contemplan.

"No vienen en este presupuesto los más de mil millones de pesos que las diputadas dicen que vienen porque hasta ahorita no existen en un documento oficial y como el Periódico Oficial no se ha publicado, entonces no viene el detalle, hasta hoy esos mil no existen y para nosotros no van a existir porque no vienen en un documento oficial", citó.

Ante ello no se descarta hacer cambios en la propuesta enviada por el Ejecutivo. "Si después, antes del 9 o del 15 de diciembre se publica el Periódico y viene esa reasignación de 500, de mil o de más, que sería buenísimo, entonces vamos a tener que adecuar un poquito también la propuesta que manda el Ejecutivo porque no viene contemplada en esa partida", señaló.