Piden mejor tecnología para medir la calidad del aire en Torreón

Regidoras morenistas de la Comisión de Medio Ambiente de Torreón apoyan la necesidad de adquirir tecnología para medir la calidad del aire, no solo las partículas, sino también los gases y metales pesados.

La regidora Leonor Jacob, presidenta de esta comisión, dijo que es un tema que ya se ha abordado en este año. "Es algo que hemos platicado el ingeniero Felipe Vallejo y yo como presidenta de la comisión...De la importancia de que necesitamos instrumentos para medir la calidad del aire más precisos porque los que tenemos ya son obsoletos", manifestó.

La regidora dijo que obviamente los nuevos sí son muy costosos pero que está el planteamiento y es una necesidad imperante tener esa medición de la calidad del aire de manera precisa para poder tomar las medidas necesarias. "Vamos a ver hasta dónde podemos lograrlo, lo hablaremos en la próxima sesión de la comisión", dijo Jacob.

Al respecto, la regidora María Elena Mireles Acosta, mencionó que actualmente las mediciones no se pueden dar al 100 por ciento, aunque sí demuestran parte de la realidad porque faltan los aparatos necesarios para ello. Destacó que el director de Medio Ambiente, Felipe Vallejo, ya lo está tramitando para el 2020. "Nosotros creemos que para el 2020, más o menos para el mes de marzo, debemos de contar con ellos", dijo la regidora, no sin antes especificar que no se busca contar con tecnología que sirva solo durante seis meses o un año como ya antes se ha planteado sino que "sería preferible una estación grande y que se invierta más recurso, entre tres o cuatro millones de pesos, pero que sea una inversión con la que ya cuenta el municipio y a la cual se le va a sacar mayor provecho", dijo Mireles.

La funcionaria mencionó que sí les debe preocupar la contaminación de las empresas que manejan metales pesados en la región. "Pues incluso sabemos que hay intenciones por parte de una de ellas de comprar parte de la colonia Vicente Guerrero porque son empresas que van creciendo y la contaminación cada día también. Yo hice hace tiempo las observaciones sobre los cerros negros que se tienen y no tenemos la manera de medir el impacto real", dijo Mireles.

La regidora dijo que la adquisición que se haga debe dar información para que se puedan tomar acciones a corto, mediano y largo plazo. "Todo lo que venga a favor de la ciudadanía bienvenido", acotó.