Daniel Craig regresa como ' James Bond'

El "Agente 007" sale de jubilación para enfrentar una última misión en el primer avance de la película No time to die, protagonizada nuevamente por Daniel Craig.

La película número 25 de "Bond" muestra al agente vivir una vida tranquila en Jamaica, sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando su amigo de la CIA "Felix Leiter" (Jeffrey Wright) acude a él para rescatar a un científico secuestrado, y las cosas se complican a partir de ahí. El tráiler presenta como de costumbre una dosis alta de acción, donde el protagonista logra ver cara a cara a su último enemigo, "Safin" interpretado por Rami Malek.

Además, de conocer a la agente "Naomi" (Lashana Lynch).

Christoph Waltz reaparece como "Blofeld", esta vez esposado en una prisión segura, y sugiere que "Madeleine Swann" (Léa Seydoux), puede estar ocultando el secreto principal de la trama.

No time to die, será el último filme en el que Daniel Craig dará vida al "agente 007", que ha interpretado desde Casino Royale de 2006.

La nueva entrega dirigida por Cary Joji Fukunaga llegará a los cines el 2 de abril de 2020.

Esta vigésimo quinta cinta de la saga, que fue rodada en Jamaica y en los estudios Pinewood del Reino Unido.

Su primer tráiler aparece solo un día después de la publicación de los pósteres oficiales de la película, en los que se ve a Craig usando por última vez el famoso traje a medida del espía.

El actor ya había adelantado este año en una entrevista en The Late Night with Stephen Colbert que dejaría de darle vida al mítico espía: "Ya he terminado con el personaje", sentenció. Sin embargo, su adiós no escapó a la acción que ha tenido la saga, pues Craig sufrió una lesión en el tobillo durante una escena de acción que detuvo el rodaje y tuvo que enfrentar junto a los demás actores una explosión en los estudios donde grababan.