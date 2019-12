Ex vocalista de La Original Banda El Limón y El Recodo no desiste como solista

Hay grandes agrupaciones del género regional mexicano que se ven afectadas por modificaciones en sus integrantes, pues quienes son la voz principal, deciden emigrar para hacer un proyecto como solista.

Tal es el caso de Luis Antonio López "El Mimoso", ex vocalista de La Original Banda El Limón y Banda El Recodo, quien se aventuró en solitario, de manera incierta, aunque nunca perdió la paciencia y explica algunos puntos sobre su proceso en esta nueva faceta de su carrera.

"Yo creo que todo tiene su proceso, a nadie le gusta que le vaya mal o batallarle y sufrir, pero son momentos por los que hay que a pasar y la música te da la oportunidad y es una carrera tan extensa, que tan solo lo que pudiste haber trabajado durante tantos años, en un año te da lo que invertiste y hasta más. Lo importante es no desesperarse y no enfocarse en lo que no está pasando".

A su vez, el sinaloense manifiesta su orgullo por las cifras obtenidas últimamente de sus reproducciones en plataformas digitales, las cuales ascienden a los más de cinco millones respecto al nuevo tema Cómo quieres que esté, lanzado hace dos meses.

"Hemos alcanzado millones de vistas en tan solo un mes, pero acepto que no está en los primeros lugares, y confieso que el lugar más importante para el artista está en el público".

Mimoso dice cerrar un buen año, lleno de trabajo y bendiciones, sin embargo aún tiene sed de seguir renovándose y entre sus objetivos es conectar con nuevas generaciones.

"No soy una persona que se conforma, quiero hacer más cosas y demostrar que un cantante después de 25 años de trabajo también puede reactivarse y sobre todo con el público millennial".