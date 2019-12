Disminuye cifra de colmenas de abejas

El cambio climático le está pegando a las abejas, consideradas como el ser vivo más importante del planeta, pues este año el Sistema Producto Apícola registró una pérdida de entre un 10 y un 20 por ciento de las colmenas y un 40 por ciento más está en riesgo de desaparecer.

María Guadalupe García Rosas, presidenta del Sistema, dijo que actualmente enfrentan serias dificultades debido a que este año se cayó la producción de miel y los insectos polinizadores no cuentan con alimento para soportar el inverno, por lo que los productores tienen que costear el jarabe, elaborado a base de agua y azúcar, para que las abejas puedan sobrevivir.

"Nosotras, en temperada de invierno en años anteriores, no habíamos tenido problemas porque vienen las colmenas fuertes de la región de los Llanos porque allá había suficiente floración, pero ahora hubo sequía y provocó que no hubiera floración de la aceitilla y no hubo producción de miel, entonces las colmenas vienen sin el alimento, nos corresponde a nosotros como apicultores costear todos los gastos de sus alimentación, esto implica darles jarabe, es un litro de agua por un kilo de azúcar".

Apenas este año habían alcanzado el número de colmenas que tenían previo a la pérdida del 70 por ciento que sufrieron en 2016, es decir 9,500, sin embargo, ante tal situación están en riesgo de que la población disminuya.

En la producción de miel por floración de mezquite, que es la primera cosecha, se obtienen alrededor de 50 toneladas, pero este año solo fue el cinco por ciento.

Durante la floración denominada "multiflora", la más prolongada, se obtienen de 110 a 120 toneladas y esta ocasión sacaron únicamente entre 50 y 60 toneladas, mientras que en la última cosecha que se da por la floración de aceitilla, la más abundante, llegan a extraer hasta 130 toneladas, sin embargo, solo cosecharon el 15 por ciento.

Ante esto, sus esfuerzos están centrados en buscar azúcar a bajo precio para alimentar a las abejas.

"Lo que estamos haciendo como Sistema Producto es gestionar la posibilidad de comprar directamente azúcar, entonces estamos no nada más la Comarca Lagunera, también otros estados como Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y otros buscando unirnos para hacer compras consolidadas".

Los apicultores pretenden alcanzar un costo de 8 pesos por kilo, es decir, el 50 por ciento menos que el que tiene en el mercado.

"Esto urge, si no tenemos la oportunidad de adquirir el azúcar en ese precio estamos en riesgo de disminuir nuestra población considerablemente (...) si ahorita no tuviéramos el apoyo tenemos la experiencia de que en temporadas de falta de alimentación o fuentes de alimentos está disminuyendo la población de entre un 30 y un 40 por ciento ".

Actualmente el Sistema Producto Apícola está integrado por 156 productores de la Comarca Lagunera, aunque son 40 los que concentran la mayor cantidad de colmenas, sin embargo, por la situación algunos han manifestado su deseo de dejar esta actividad.

"Es un año súper difícil, yo lo que tengo en la apicultura que son entre 8 y 10 años nunca habíamos tenido una situación tan complicada como la de ahora incluso hay apicultora que están 'tirando la toalla'", dijo.

"Los seres humanos no hemos entendido que estamos influyendo de manera directa con las acciones que hacemos en la cuestión del clima, simplemente si no conservamos a las abejas no hay polinización y no hay alimentos, no alcanzamos a dimensionar la magnitud de lo que implica que las abejas no existan", concluyó.