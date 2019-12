Sin proceder, recurso de reconsideración

No procedió el recurso de reconsideración que interpusieron extrabajadores sindicalizados de Lerdo para que el Ayuntamiento replanteara su situación laboral luego de que éstos fueran dados de baja por falta de probidad, pues estuvieron involucrados en la falsificación de dictámenes médicos ante el ISSSTE para poder obtener su pensión.

Gerardo Lara, secretario técnico en el Gobierno municipal, dijo que la Dirección Jurídica resolvió la solicitud de 12 personas en sentido negativo y que aunque los exempleados tenían derecho a interponer otro recurso de inconformidad que sería resuelto por el Juzgado Municipal, la mayoría no lo hicieron.

"Entonces en este caso, en el ámbito aquí municipal, pues queda firme la resolución, nada más a una persona todavía no se le vence puesto que no se le notificó en el mismo tiempo que las demás, vamos a ver si esta persona presenta o no su medio de impugnación", explicó.

Como se recordará, el Ayuntamiento de Lerdo detectó en octubre la falsificación de 13 de 24 dictámenes médicos de personas incorporadas al Sindicato de Trabajadores de Lerdo con el Registro No. 34 en el Tribunal Laboral Burocrático que pasaron al rubro de "consideradas" (pensionados) en la administración, de María Luisa González Achem.

La información fue revelada después de una solicitud que el Municipio le hiciera a la subdelegación del ISSSTE en Durango y en la que se identificó que en los archivos de esta última no existen dichos documentos, además de que los supuestos informes médicos con los que se aprobaron las pensiones de los trabajadores no fueron firmados por médicos del Instituto.

En su momento, el exsecretario general del Sindicato y exempleado municipal, Bruno de la Cruz, reconoció que él le ordenó a una de sus secretarias falsificar 13 dictámenes médicos del ISSSTE. Según dijo, "sí, sí son falsificadas… Cuando eres el secretario general tienes que moverte en todo".

A finales de octubre de este año, el exdirigente comentó que no había recibido ninguna notificación legal sobre alguna demanda por parte de la institución médica, sin embargo, dijo que estaba listo para defender "su honorabilidad" porque es un "ser humano".