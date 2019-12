Justin Bieber quiere usar su voz para acabar con el racismo

Consciente de que cuando era más joven llegó a decir cosas muy dolorosas, el cantante canadiense Justin Bieber aseguró que en la actualidad quiere usar su voz para acabar con el racismo.

El intérprete de 25 años parece querer enmendar los errores de su pasado, en el que su inmadurez le hizo hacer y decir cosas que no tendría que haber dicho, motivo por el cual hizo un pronunciamiento sobre el racismo.

“Cuando era joven e inculto, dije cosas muy dolorosas sin darme cuenta de la importancia de mis palabras. ¡El racismo sigue estando muy presente y yo quiero usar mi voz para recordar que todos somos seres humanos y somos IGUALES ANTE DIOS!”, escribió en sus redes sociales.

El cantante de Sorry y What do you mean, fue exhibido en el pasado por sus comentarios y acciones racistas, desde cambiar la letra de sus canciones, usar términos despectivos para los afroamericanos, hasta insinuar que formaría parte del Ku Klux Klan.

Cabe recordar que hace unos meses, Justin ofreció disculpas por las relaciones tóxicas que mantuvo y confesó el uso de sustancias y drogas, todo ello antes de encontrar a Dios.