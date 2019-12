Exesposa de Jorge Vergara no descarta comprar a Chivas

Angélica Fuentes no descarta comprar al Club Chivas en un futuro.

Según reveló la exesposa del fallecido empresario, Jorge Vergara, durante una entrevista para La Octava, que no dejaría pasar la oportunidad de ser la dueña del Regaño Sagrado.

"¿Por qué no? Todo es posible en la vida. No es que, si me gustaría hacerlo, pero si se llegase a dar, ¿por qué no? No es algo que haría o si me gustaría, además, Chivas no es el único equipo que pudiese estar a la venta en México, no es el único país donde se juega futbol, a mí meparece apasionante y yo a Chivas le dejé un valor top cuando salí", expresó para dicho medio.

Fuentes reclamó que le gustaría que "dejaran de esconderse atrás de sus faldas", y aceptaran que si el equipo no está bien, ella no tiene nada que ver.

Además, habló sobre los señalamientos en su contra donde aseguraban que había envenenado a Jorge Vergara, describiendo ésto como una campaña en su contra.

"No (lo envenené). Fue también otra terrible gran mentira para sumarle a esa campaña de desprestigio en mi contra. Hay muchas cosas que no puedo comentar públicamente porque finalmente llegamos a un acuerdo y firmamos".

La empresaria, también manifestó que apoyará a las dos hijas que tuvo con Vergara para que reciban la parte que les corresponde de la herencia.

"No hemos tenido contacto mis hijas y yo con ninguno de ellos en casi cinco años. Lo único que quiero es que se haga justicia para mis hijas. Que mis hijas tengan lo que verdaderamente les corresponde por ser dos de los cinco hijos de Jorge Vergara. Eso implica simplemente y sencillamente que yo espero que Jorge haya hecho lo que es correcto, lo que es justo y que sus cinco hijos les haya dado lo que corresponde a cada uno de sus cinco hijos".