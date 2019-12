Conoce los próximos estrenos del universo de Star Wars

En las próximas semanas se estará estrenando el siguiente episodio de la saga Star Wars, llamado Star Wars: The Rise of Skywalker, por lo que Disney ha revelado qué le espera al universo de George Lucas luego de culminar esta tercera trilogía.

Luego de Disney anunciara una serie de películas que darían continuidad a sus sucesos de los primeros seis episodios, también se dió a conocer que habrían películas que explicarían detalles de lo que sucedía en el universo entre los episodios III y IV, lo que dio lugar a la película “Solo”, situada 11 años antes del episodio IV, Star Wars Rebels, de cinco a un año antes, y Rogue One, situada en el mismo año que el cuarto episodio.

Ahora, Disney busca poder seguir explotando el universo y dar más detalles a los fans, por lo que podrán disfrutar de las siguientes series:

Serie sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor regresará a reinterpretar a Obi-Wan como lo hizo en la segunda trilogía en una nueva serie exclusiva para Disney+.

Aunque ya tiempo atrás se rumoreaba sobre esta serie, la empresa no había confirmado nada hasta hace poco cuando los fans mostraron su interés.

La historia estará situada siete años después de Star Wars: Episodio III-La venganza de los Sith, y 12 antes del episodio IV.

Aunque no hay una fecha exacta para su estreno, se espera que sea a finales del 2020 o a principios del 2021.

Star Wars: The Mandalorian

Esta es una serie confirmada y estrenada por Disney+ en Estados Unidos, situada después del episodio VI.

Los primeros capítulos han creado controversia en los fans debido a que por primera vez se muestra una creatura que la misma especie de Yoda, que aunque ha sido llamado “Baby Yoda” en redes sociales, debido a la cronología se han dado a conocer teorías de los fans intentando a explicar quien es.

Se espera que Disney+ llegue a México a finales del 2020, al igual que en los demás países de latinoamérica.

Otras producciones que se ha especulado tendrán lugar próximamente son un spin-off de Rogue One, una historia de espionaje que sucede antes de la película, y una nueva trilogía dentro del universo que no estará ligada a la historia de los Skywalker.

Aunque aún faltan detalles de estos últimos, además de lo ya mencionado puedes conocer también del especial de Holiday Special, la serie animada llamada Droids, protagonizada por C3PO y R2D2, y las dos películas de los ewoks: Caravan of courage y The Battle for Endor.