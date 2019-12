Hasta 20 de diciembre, fecha límite para aguinaldos

Las empresas y patrones tendrán como fecha límite el 20 de diciembre, para realizar el pago de aguinaldo a sus trabajadores. De no ser así, los afectados podrían recurrir a la Procuraduría del Trabajo, que mantendrá sus puertas abiertas durante este período vacacional navideño.

"Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos", señala el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

También indica que "los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste".

Al respecto, Javier Armendáriz presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, aseguró que no se tiene registro sobre algún conflicto con empresas por falta de pago de dicho recurso.

"No se tiene registro de problemas por repartición de aguinaldos, esperemos que este año sea igual", dijo Armendáriz.

Anunció que tanto la Junta Local como la Procuraduría del Trabajo ubicados en el mismo inmueble, "nos corresponderá estar abiertos, no cerramos en el período vacacional", dijo.

Y es que dijo que durante este tiempo, es cuando más se dan convenios en las empresas.

"Hay un aumento importante en la fecha en convenios fuera de juicio y estaremos pendientes para recibirlo a todos", recalcó.

Para el presidente de la Junta Local, es difícil que una empresa no otorgue el beneficio al trabajador, "es difícil que no te paguen aguinaldo y te mantengan en tu trabajo, no hay un histórico pero si es que llegase a suceder la Procuraduría estará muy pendiente de eso".

Ambas oficinas se encuentran ubicadas en calle Zaragoza 148 sur en el Centro de Torreón.