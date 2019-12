Arrasa Marriage Story en los premios Gotham

El largometraje Marriage Story del director de cine y guionista estadounidense Noah Baumbach fue la gran ganadora de los premios Gotham de cine independiente que cada año se otorgan en Nueva York.

Baumbach, de 50 años, salió por la puerta grande con un filme que cargó con cuatro premios: el de mejor largometraje, mejor guión, mejor actor para Adam Driver y premio del público, en la 29 edición de este galardón, que otorga la organización sin ánimo de lucro Independent Filmmaker Project.

Este largometraje, que protagonizan Driver y Scarlett Johansson y que cuenta la historia de una pareja que atraviesa un complicado divorcio, se estrenó en los cines el pasado 6 de octubre y podrá verse en Netflix desde el próximo 6 de diciembre.

El galardón Gotham a la mejor actriz recayó en la intérprete y cantante Awkwafina por The Farewell, en la que da vida a una nieta que pide que se mantenga en secreto el diagnóstico de cáncer de su abuela china.

Otras producciones de Netflix ganadoras de los premios entregados la noche del lunes en un reputado restaurante en Manhattan fueron American Factory, de Julia Reichert y Steven Bognar, que fue nombrado mejor documental, y When They See Us, reconocida como una serie innovadora, creada y dirigida por Ava DuVernay.

La miniserie gira entorno al conocido caso de cinco adolescentes neoyorquinos hallados culpables en 1989 por la violación de una mujer en Central Park, y de quienes se demostró su inocencia tras varios años de cárcel. DuVernay fue reconocida también durante la ceremonia, que tuvo como anfitrión al cineasta John Cameron Mitchell y en la que además fueron homenajeados los actores Laura Dern y Sam Rockwell.

La comedia de Hulu PEN15 también cargó con un premio como una serie innovadora en menos de 40 minutos.