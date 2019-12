Fidel Kuri, 'non grato' para la Federación Mexicana de Futbol

Luego que le fuera negada la entrada a la Asamblea de Dueños, Fidel Kuri Grajales reconoció que es una persona "non grata" para la Federación Mexicana de Futbol (FMF), así como desmintió las presuntas amenazas que habría realizado contra el presidente del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri.

"En la reunión de dueños a la que fui convocado, llegamos y no nos dejaron pasar. Yo iba a explicarle a los dueños todo lo que pasa en la Federación. Yo no sé cuándo perdí mis derechos", reveló Kuri en el programa Futbol Picante emitido anoche.

Además, Fidel reveló haber hablado con el presidente de los Tuzos de Pachuca, Jesús Martínez, quien le dijo que lo consideran persona "non grata" en la Liga, "siempre me he visto así. Hablé con Jesús Martínez. Me dijo 'Fidel recupera lo que puedas'".

Así mismo, el dirigente jarocho confesó que le debe "a algunos jugadores, no a todos. Se merecen los veracruzanos y la afición de Veracruz que siga el equipo. Si lo merezco yo o no, ustedes decidan".

6 MESES es lo que tendría Kuri sin haber pagado sueldo a los miembros del club veracruzano.

Previo a finalizar su intervención en el programa nocturno, Fidel Kuri lanzó una advertencia: "A partir de este momento hago responsable a la Federación y a Televisa a cualquier daño a mí y a mi familia".

Lo que procede es que la Asamblea de la FMF, que reúne a representantes de la Liga MX, el Ascenso MX, Liga Premier, Femenil y Amateur, tomen la resolución final la cual será inapelable. Se espera que esto ocurra a más tardar el próximo viernes.

Por otra parte, también se dio a conocer que el club Querétaro cambia de dueño y que ahora estará bajo el control del grupo que tiene a Xolos de Tijuana y a Dorados de Sinaloa del Ascenso MX.

"El club informó a la Asamblea de la Liga MX que tomó la decisión de realizar la sustitución de su Certificado de Afiliación hacia el grupo que ostenta la titularidad de los Clubes Tijuana y Dorados de Sinaloa", expresó.

Por ello, durante el Clausura 2020 se llevará a cabo la transición para transmitir la operación del club a la nueva administración, previo el cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes.

También, el organismo informó que Álvaro Dávila dejará la presidencia del equipo Morelia y fue presentado Leopoldo Silva como nuevo presidente de la junta directiva de Pumas.

Además, la Asamblea aprobó de manera gradual la reducción de extranjeros en la Liga MX, hasta quedar en un total de nueve, con siete en el terreno de juego, para la temporada 2022-23.

En la temporada 2020-21 habrá un total de 11 con nueve en la alineación, para la 2021-2022, serán diez y ocho en la cancha, mientras para la 2022-2023 serán nueve y siete, de manera respectiva.

El argentino Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana de futbol, ha dejado en claro en más de una ocasión que le gustaría que hubiera menos jugadores extranjeros para que haya un mayor surgimiento del talento nacional.

Otro de los puntos acordados durante esta reunión es que los clubes de la Liga MX apoyarán de manera total a la Selección Mexicana de futbol Sub-23 que buscará su boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El selectivo del área se celebrará del 20 de marzo al 1 de abril de 2020 en Guadalajara, y se empalmará con algunas fechas del Clausura 2020.

Asimismo, se aprobó la conformación de un "Comité de futbol femenil para apoyar su desarrollo con miembros de la Liga y de la FMF".