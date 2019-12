Imparte DIF de Gómez Palacio conferencia sobre autismo

En el marco del "Día Internacional de las Personas con Discapacidad", esta mañana la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad a través del DIF municipal, llevaron a cabo una conferencia titulada "Trastorno Espectro Autista, una Historia de Éxito", expuesta por la comunidad Asperger de Gómez Palacio, Patricia Gutiérrez Nevares, Elías Rosales Aguirre y Luis Gerardo Rosales, quienes contaron su testimonio de vida y lo que han aprendido a lo largo de los años.

En su mensaje de bienvenida, la presidenta honoraria del DIF, Susana Torrecillas, mencionó que este gobierno es incluyente con todo tipo de situaciones, "a partir de hoy comenzamos un arranque en donde iremos a escuelas a platicarle a la gente de qué se trata esto, así trabajamos en el DIF, de cerquita con la gente, no voy a decirle a la gente que venga porque nosotros iremos a las casas de esas personas".

Tras felicitar a los expositores, la familia Rosales Gutiérrez, definió el autismo como un trastorno generalizado del desarrollo, que se caracteriza por la presencia de alteraciones en la interacción social, la comunicación, flexibilidad cognitiva, conductual y de intereses.

Por su parte, Susy Torrecillas les agradeció traer esta historia de éxito a los lerdenses y señaló que la ignorancia no es justificación para no atender a los más pequeños de la casa, "que no sea por ignorancia que no atendamos a los niños, para eso estamos trabajando en este Ayuntamiento", dijo.

Por su parte, el presidente municipal Homero Martínez, reconoció el gran trabajo realizado por los conferencistas, a quienes dijo "mil millones de personas en el mundo viven con una discapacidad, el principal enemigo al que nos enfrentamos es la familia; necesitamos concientizar a los papás y a la familia, a la escuela entre alumnos y maestros, si en el 2020 logramos instalar el CREE en Lerdo, daremos un gran paso para la sociedad en Lerdo", aseveró.