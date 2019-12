Pide Salazar que dejen trabajar a López Obrador

El senador por Coahuila, Luis Fernando Salazar, criticó esta semana las manifestaciones que se realizaron en contra del presidente López Obrador el domingo pasado, mismas que catalogó como cuestiones "políticas".

Defendió las acciones en materia de seguridad que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que requiere de más tiempo para concretar los compromisos que ha realizado.

"Obviamente todos los ciudadanos tienen su derecho a manifestarse cuando las cosas no van bien. Va un año de gobierno, yo lo que pediría es que dejen gobernar al presidente, no van seis años, quienes se manifiestan, no me refiero a los LeBarón, sino a otros partidos tuvieron la oportunidad y hay que confiar, si le va bien al presidente le va bien a todos", declaró.

Comparó el apoyo que recibió AMLO en su evento del primer año de gobierno, en contraste con las protestas en otros puntos de Ciudad de México, en los cuales se registraron cantidades menores de asistentes a las del Zócalo.

"Bueno, el apoyo está reflejado en la manifestación ciudadana. Los ciudadanos acuden libremente a escuchar el informe de gobierno del presidente López Obrador, y apenas se juntaron cuatro mil ciudadanos a manifestarse en contra de él", señaló.

"Sí, todo es política. Esto no descarta que alguien tenga o no razón, también están en su derecho de hacerlo (manifestarse) pero es correcto", señaló Salazar.

Sobre los reclamos de la familia LeBarón al Gobierno de México, el senador señaló que se trata de un tema legítimo y en el que el propio López Obrador ha "puesto de su parte" para brindar justicia y dar con los responsables del caso.

También reconoció el trabajo de la Fiscalía de la República, la cual, aseguró, se ha encargado de llevar a cabo la indagatoria de forma adecuada, a pesar de la presión mediática y social que ha recibido.