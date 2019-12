Lagunera enfrenta reto y va por más

La lagunera, Nadia Ríos, no esperaba llegar a la semifinal de La Voz Kids y ahora que logró la hazaña, se esforzará al máximo para ganar el primer lugar.

La jovencita comentó en entrevista con El Siglo de Torreón que jamás había cantado rock, por lo que temía que le fuera a ir mal en la etapa de Las Batallas.

Ella se enfrentó a sus compañeros, Felipe Romano y Madelaine Miska.

Los tres cantaron el tema Livin'on a Prayer de Bon Jovi y Melendi decidió quedarse con Ríos por su interpretación.

"Estoy muy emocionada, no me esperaba pasar a la semifinal. Fue una batalla muy complicada porque nunca había cantado rock.

"Si estaba algo nerviosa, pero cuando Melendi dijo mi nombre me quedé muy sorprendida y emocionada a la vez", comentó.

Nadia externó vía telefónica que no le desagradó haber incursionado en el rock.

"Me gustó mucho como me desenvolví en el escenario. Es muy padre el rock. Fue un reto haber cantado este género y en inglés, pero me gustó porque me hizo salirme de mi zona de confort".

Ríos comentó que se encuentra ilusionada de su próxima participación en LaVoz Kids ya que desea ganar.

"Mi anhelo es poner en alto el nombre de Torreón en la música. Voy a trabajar muy duro para hacer un excelente papel".

Ríos sostuvo que antes de entrar a La Voz Kids logró hacer varios trabajos musicales y de actuación en la Comarca Lagunera.

"Estuve en varias obras de teatro con 'Juanjo' Carrillo en Una loca familia y Aladín, donde interpreté a la princesa Jazmín. También gané algunos concursos".

Sobre por qué eligió la música, Nadia informó que su mamá influyó en que optara por tal camino.

"Mi madre cantaba en grupos y eso fue lo que más me llamó a la cantada. Quería seguir sus pasos y luego mi mamá nos metió a mi hermana y a mí a clases de canto, baile y actuación y entonces confirmé que esto es lo que me gusta".

La joven comentó que junto con su hermana abrió un canal de Youtube.

"El canal se llama Las Karrum, para que nos sigan en la plataforma. Hacerlo con mi hermana es muy emocionante, recién subimos un cóver de Una mentira más que cantan Yuri y Natalia Jiménez", expresó.