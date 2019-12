Chris Martin confiesa que sufrió bullying en su adolescencia

Chris Martin, líder de la banda británica Coldplay, declaró haber sido intimidado por otros jóvenes durante su adolescencia en un internado, quienes le decían que era homosexual.

En una entrevista con Rolling Stone, Martin se sinceró sobre el ambiente hostil que vivió al estudiar en una escuela cristiana y de qué manera influyó para moldear sus puntos de vista sobre la religión.

"Cuando fui al internado, me divertí un poco, y también fui muy homofóbico porque pensé, 'Si soy gay, estoy completamente jodido por la eternidad' y era un niño descubriendo la sexualidad", explicó el cantante.

Mencionó estar aterrorizado en aquella época al cuestionarse a sí mismo sobre su orientación sexual ya que fue muy difícil estar en un internado con niños que le decían: “definitivamente eres gay” de una manera agresiva que le causó conflicto durante varios años.

Al preguntarle si se consideraba gay en ese momento, el músico recordó estar confundido y que no sabía en realidad, pero pensaba: “incluso si lo soy, no puedo serlo porque está mal” debido a su religión, y agregó “eso estaba creando una terrible agitación en mí”.

“No sé cómo fue que me dejaron de importar las burlas, tal vez fue al leer sobre Elton John, realmente no lo recuerdo, sólo sé que conforme iba creciendo y conocía más mundo, descubrí que muchos de mis héroes eran homosexuales y eso no cambiaba nada, fueran lo que fueran eso no importaba”, aseguró.

La comprensión le hizo cuestionarse sobre la religión y dijo que sus creencias fueron un poco tambaleantes durante algunos años. Eventualmente pensó “tengo mi propia relación con lo que yo creo que es Dios y no es realmente una religión”.

Asimismo, mencionó que esos “malos momentos” de adolescencia le ayudaron a hacer algo por él y así comenzó su deseo por meterse en la música.