Tras robo, padre argentino pide le regresen fotos de su hija fallecida

Luego de que su esposa fuera víctima de la delincuencia, Pablo Zitarrosa, quien vive en Ciudad de Córdoba, en Argentina, pidió en Facebook a quien tiene el celular robado que le permita obtener las fotos y videos que tiene éste sobre su hija que murió hace tres meses.

A través de una publicación Zitarrosa cuenta que el celular que le fue robado a su esposa Andrea Barraco contenía fotos, videos, audios y dibujos de su hija Alma quien murió a causa de la leucemia que padecía. "Les pido por favor que si alguno compró o encontró el teléfono, ni siquiera pido que lo devuelvan, solo quiero ese material de Alma", escribió en la red social. Pablo Zitarrosa indicó que el asalto ocurrió el pasado lunes en el barrio de Smata.

Agregó que está dispuesto a pagar el precio del teléfono con el fin de recuperar el material audiovisual de su hija. "No me interesa el celular", recalcó en la publicación.

Un caso similar ocurrió en septiembre del año pasado cuando el niño argentino Miguel Retamar pidió en Facebook recuperar el celular donde guarda una serie de recuerdos de su madre fallecida cinco meses atrás.

"Hoy 24/9 sobre las 11 tomé un remis con mi abu para acompañarla a cobrar su jubilación y al bajar del mismo se me cayó el celular. Cuando me di cuanta el remis ya se había ido. En el celular tengo recuerdos de mamá, que ya no está conmigo, como fotos y audios de ella que necesito recuperar. Muchas gracias", se lee en la publicación que compartió el menor en Facebook.

En Argentina, un remis es algo parecido a un taxi, aunque no tiene colores que lo identifiquen y tampoco hacen base en lugares comunes, ya que se piden los servicios vía telefónica. El niño agregó que no recuerda el número de placas del taxi, pero sí de la cara del hombre. "Si lo veo, lo voy a reconocer", dijo Miguel.